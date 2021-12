Les Kényans saluent la mémoire de Desmond Tutu

Alors que les hommages planétaires affluent depuis la mort de Desmond Tutu ce dimanche à l’âge de 90 ans, il n’y a pas que les Sud-Africains qui se souviennent de l’impact laissé sur leur vie par l’archevêque. Au Kenya, plus précisément à Nairobi, les habitants saluent la mémoire de celui qui a été à leurs côtés dans des moments politiques difficiles.

"L'archevêque Desmond Tutu était une icône, c'était une légende, c'était un leader africain, il était lauréat du prix Nobel de la paix et nous, Africains, sommes vraiment attristés par sa mort. Il était en première ligne lorsqu'il luttait contre l'apartheid. Et je me souviens aussi en 2007 quand nous avons eu les violences post-électorales, il a été le premier à venir et à essayer de nous aider, nous les Kényans. Et on s'en souvient encore", explique Beth Musyimi.

Desmond Tutu a en effet joué un rôle central dans les efforts visant à calmer la violence politique qui a eu lieu au Kenya après les élections contestées de 2007. Il a notamment négocié un accord de partage du pouvoir entre les dirigeants rivaux Mwai Kibaki et Raila Odinga. Simon Ndung'u, se souvient lui aussi de cette période.

"Nous sommes très tristes de perdre une de nos icônes africaines ; Desmond Tutu était ici en 2007 lors des violences post-électorales. Il est venu ici, il a joué un très grand rôle et nous apprécions ce qu'il a fait pour le peuple africain et aussi pour le peuple kényan. Maintenant, nous adressons nos plus sincères condoléances aux Sud-Africains pour la perte de notre grand-père", explique-t-il.

Le président kényan Uhuru Kenyatta a estimé que le décès de Desmond Tutu était un coup dur pour l’Afrique du Sud, mais aussi pour tout le continent africain. Il a aussi salué la mémoire de celui qu’il a qualifié d’artisan de la paix.