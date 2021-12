Covid-19 : au Rwanda, pass vaccinal obligatoire dans les transports en commun

Depuis le 20 décembre, le pass vaccinal est obligatoire dans les bus publics de Kigali. Contre le covid-19, cette mesure vient s'ajouter à liste de restrictions déjà en vigueur dans le pays.

Désormais, il faut se déplacer avec son certificat prouvant avoir reçu au moins deux doses de vaccins. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Rwanda, a appliqué certaines des mesures de confinement les plus strictes du continent et mis en place un système rigoureux de tests et de traçage de cas contact.

Le gouvernement crée ces directives parce qu'il se préoccupe du bien-être de ses citoyens, et il est conscient que certaines personnes sont contre la vaccination, il doit donc faire tout son possible pour que tout le monde se fasse vacciner se félicite un passager

Les données du Conseil biomédical du Rwanda au 19 décembre montraient que plus de 7 432 529 personnes ont reçu la première dose, et plus de 5 128 117 les deux injections. Pour la dose de rappel, 73 747 personnes ont déjà été enregistrées. Un chiffre record en Afrique, mais qui ne satisfait pas encore le gouvernement qui entend lutter contre les préjugés sur le vaccin contre le coronavirus. Pour plusieurs, les racines de ses réticences sont à trouver dans les religions.

Certaines personnes ont une mentalité négative à l'égard de la vaccination, en particulier les personnes qui suivent des religions trompeuses, je pense qu'elles devraient s'éduquer sur l'importance de se faire vacciner soutient un passager

Vous voyez comment la pandémie continue de faire apparaître de nouvelles variantes, je ne pense pas qu'elle s'arrêtera de sitôt. En tant que chauffeur de bus, je suis très préoccupé par mon état de santé, je ne voudrais pas attraper le virus de mes passagers et je ne voudrais pas non plus le transmettre à mes passagers, je soutiens fortement le gouvernement dans le renforcement de la directive préventive covid- 19 rétorque un chauffeur de bus

Comme vous pouvez le voir, je suis dans le parc des bus de la ville de Kigali et il semble que les citoyens rwandais n'ont pas de problème avec le pass vaccinal lorsqu'il s'agit de se déplacer d'un endroit à l'autre. Outre les parcs de taxis, les centres commerciaux, les bars et les restaurants de la ville demandent aux citoyens de prouver qu'ils ont reçu les deux doses explique notre correspondante Diane Iriza.