Afrique du Sud : l'essor des soins masculins

En Afrique du Sud, les soins capillaires et esthétiques réservés aux hommes connaissent le bond spectaculaire.

Ce secteur a connu une croissance de 9 % en 2018. Dans son salon de coiffure basé à Pretoria Patrick Missile, a fondé une partie de sa notoriété en confectionnant des perruques pour les hommes chauves ou atteint d'alopécie. Depuis son activité a eu du succès, même s'il réserve une grande partie de ses prestations aux femmes.

"J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de demandes de la part des hommes. Même quand j'étais confectionneur de perruques et que je servais les femmes, j'ai découvert plus tard qu'il était important de travailler pour des hommes. Cela a vraiment aidé les gens, à renforcer leur personnalité" souligne Patrick Missile.

Les barbes en Afrique du Sud deviennent lentement, mais sûrement populaires en Afrique du Sud. Brothers Beard à Johannesburg aide les hommes noirs à faire pousser et à entretenir leur barbe naturellement.

"Les soins pour hommes sont à la mode et c'est la raison pour laquelle j'ai démissionné de mon poste à plein temps en entreprise il y a deux ans pour me consacrer à cette activité. Dans l'état actuel des choses, les gens parlent des chiffres en disant que c'est une industrie de cinquante-six milliards de dollars et que les hommes veulent des produits de beauté" explique Vizolet Kuwanda, cofondateur de Brothers Beard.

Des entrepreneurs comme Patrick affirment que la croissance de l'industrie de l'esthétique réservé aux hommes à pèse désormais dans la balance de l'économie sud-africaine.