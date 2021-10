Le Maroc soutient le Mali

Après l'Algérie, le Maroc apporte son soutien au Mali, en tension avec la France depuis que Bamako aurait entrepris de s'attacher les services du groupe russe Wagner.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop était à Rabat lundi, reçu par son homologue Nasser Bourita. Une visite au cours de laquelle il a rappelé l'intention de son gouvernement sur la tenue ou non des élections prochaines à la date prévue de février. Il estime qu'avant la tenue de ce scrutin important, les Maliens doivent se parler et décider, ce que le gouvernement de la transition a souhaité, aider les maliens à pouvoir se parler, à pouvoir dégager le compromis et le consensus nécessaire et avoir une compréhension pour apaiser la situation créer les conditions pour aller aux élections a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

Cette visite de travail du ministre a été l’occasion pour passer en revue cette coopération, poursuivra Nasser Bourita. Aussi, a-t-il été convenu de réactiver tous ses mécanismes. C’est ainsi que dans ce contexte les commissions mixtes sectorielles, le dialogue politique, la commission consulaire… vont reprendre avec des dates et des échéances de rencontres. Le Mali est la troisième destination des investissements du Maroc en Afrique a fait savoir Nasser Bourita, il est également le second bénéficiaire des bourses de formation marocaines et c’est un partenaire commerciale important du Royaume.

Et le Chef de la diplomatie marocaine de conclure, que cette visite de travail du ministre malien a été une occasion pour rappeler la doctrine claire du Royaume à savoir, « celle de ne pas s’ingérer dans les affaires internes des pays et de faire confiance au génie des peuples ».