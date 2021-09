Afrique du Sud : début de la campagne électorale

Le 1er novembre prochain, les Sud-Africains choisiront leurs conseillers dans plus de 250 municipalités.

Ces élections seront un test pour l'ANC, au pouvoir depuis 27 ans. Le président Cyril Ramaphosa était sur le terrain samedi à Soweto encourageant les habitants à s'inscrire sur les listes électorales Le Chef de l'Etat a promis samedi aux habitants de ce quartier d'améliorer leur quotidien, avant de se prêter aux questions des journalistes_._

Je me sens fort. Je suis très fort. J'ai hâte d'y aller, de me lancer dans la campagne électorale. Notre peuple est prêt à voter pour l'ANC afin que nous puissions gagner municipalité après municipalité et c'est notre intention dit-il.

Devant les revendications de la population, le président Cyril Ramaphosa assure avoir demandé à Eskom, de résoudre les problèmes d'électricité dans ce township.

"Tout d'abord, ils [l'ANC] sont ici parce que nous allons avoir un vote [les élections municipales], donc c'est le problème. Pendant tout le [reste du] temps, où étaient-ils ? Nous nous demandons où ils étaient pendant tout ce temps.

Ces dernières années, je n'ai pas voté. Mais je me suis rendu compte que si je ne vote pas, mon vote va automatiquement à l'ANC. Cela signifie que j'approuve la façon dont l'ANC gouverne. Alors aujourd'hui, je suis allée à l'IEC (Commission électorale indépendante) pour m'inscrire. Je préfère aller donner mon vote à un autre parti plutôt qu'à l'ANC.

Outre l'ANC, l'Alliance Démocratique, le principal parti d'opposition était en campagne dans la ville du Cap, invitant les électeurs à rejoindre les listes électorales. Jusqu'à présent la Commission électorale indépendante n'enregistre pas une très grande affluence.