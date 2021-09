RDC : un incendie réduit un bâtiment en cendres à Bukavu

Un incendie spectaculaire a détruit dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu dans l'est de la RDC, un grand bâtiment qui abritait notamment la station régionale de la télévision officielle congolaise.

L’incendie n'aurait pas fait de victime, mais "les dégâts sont énormes", a déclaré Jérémie Basimane, porte-parole du gouvernement provincial.

L'édifice, "l'Hôtel de Poste", construit avant l'indépendance, abritait autrefois les services postaux mais s'était transformé au fil des ans en un grand centre multi-services publics et privés, mal entretenu de l'avis général des habitants.

En plus des locaux de la Radio-télévision nationale congolaise (RTNC), plusieurs autres médias privés, des cabinets d'avocats, des églises et divers bureaux, des services administratifs tels que le centre de capture biométrique des passeports pour l'est de la RDC, se trouvaient là. Ils sont partis en fumée, de même que des véhicules qui étaient garés dans l'enceinte de l'édifice, a précisé M. Basimane

Un incendie s'était déjà déclaré dans le bâtiment il y a dix ans. L'origine de ce nouveau sinistre n'est pas encore connue.