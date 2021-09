Kenya : pénurie d’oxygène dans les hôpitaux

Dans cet hôpital de Nairobi, à cause du nombre croissant de patients atteint du Covid-19, l’utilisation de bouteilles d’oxygène est passée de 3 à 8 par jour. Une hausse qui inquiète l’établissement, comme l’explique Evelyn Shiyenzi l’une des responsables de l’hôpital.

Du côté des fournisseurs, la demande est aussi difficile à satisfaire. Dans un quartier de Nairobi, se trouve l’usine Hewatele, qui produit des bouteilles d’oxygène. Et depuis quelques temps, le patron est débordé, son téléphone n’arrête pas de sonner.

"Au mois d'août, lorsque nous avons eu plus de cas liés au variant delta, la demande est allée encore plus loin, donc pour certains d'entre eux, vous pouvez voir une augmentation de la demande de 40 bouteilles par jour à 200 bouteilles par jour", explique Bernard Olayo.

" Nous avons donc atteint un point au Kenya où la demande en oxygène de nos hôpitaux était supérieure à la capacité de production totale du pays" poursuit-il.

L'entreprise utilise un sel naturel pour séparer l'oxygène et l'azote de l'air. Mais cette méthode produit des quantités plutôt faibles. Et face à la demande grandissante, le patron veut investir plus d’1 million de dollars dans une unité de séparation d'air qui produira de l'oxygène liquide, en plus grande quantité.