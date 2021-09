Covid-19 : Cyril Ramaphosa exhorte les Sud-Africains à la vaccination

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté vendredi tous les Sud-Africains à se faire vacciner contre la Covid-19, l'un des principaux outils de lutte contre la pandémie, tout en soulignant qu'il fallait faire davantage pour éduquer les gens et lutter contre l'hésitation à se faire vacciner.

Répondant à des questions du Parlement, Cyril Ramaphosa a décrié ceux qui disent aux gens de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19, affirmant qu'ils sont sûrs et que leur efficacité est prouvée. Le président sud-africain a déclaré que, même s'il n'est pas obligatoire de se faire vacciner, le vaccin reste le meilleur outil pour protéger les individus et les communautés et prévenir un pic d'infections qui pourrait submerger le système de santé.

"Si nous pouvons vacciner une proportion suffisamment importante de notre population, en particulier la population adulte, d'ici décembre, nous pouvons éviter une autre vague dévastatrice d'infections et de restrictions sur l'économie", a déclaré Cyril Ramaphosa._ "Ceux qui refusent de se faire vacciner augmentent les risques pour nous tous, non seulement de nouvelle résurgence des infections, mais aussi de difficultés économiques prolongées et d'absence de reprise."_

Le dirigeant sud-africain a déclaré que le pays faisait tout son possible pour atteindre l'objectif de 300 000 personnes vaccinées et qu'il se situait actuellement entre 250 000 et 270 000, mais qu'il fallait faire davantage. Il a déclaré qu'une campagne à grande échelle visant à encourager la vaccination était en cours de mise en place et qu'il y participerait personnellement.

"Soyons à la hauteur d'être une nation qui fait les choses sur la base de la science, des faits et des connaissances", a déclaré Cyril Ramaphosa, exhortant les gens à croire en la science. "Nous pourrions être une nation qui se fie aux rumeurs et aux bruits qui courent que les vaccins ne fonctionnent pas, et je ne pense pas que les Sud-Africains, nous voulons être définis comme une nation qui se fie uniquement aux rumeurs."

L'Afrique a entièrement vacciné moins de 3 % de ses 1,3 milliard d'habitants. La production de vaccins sur le continent est considérée comme essentielle pour atteindre l'objectif déclaré de vacciner 60 % de la population. Le continent a signalé plus de 7,8 millions de cas, dont 197 150 décès confirmés.