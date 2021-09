Kenya : les Maasai opposés au vaccin contre la Covid-19

Au Kenya, les vaccins contre le coronavirus passent mal notamment auprès des Maasai, communauté d’éleveurs et de guerriers vivant dans le sud-ouest du pays. Une attitude alimentée par des préjugés entretenus par cette population semi-nomade.

"Je n'ai pas reçu le vaccin et je n'en veux pas parce que la question à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse et que je veux obtenir avant de prendre le vaccin est la suivante : pourquoi nous demandent-ils qui est notre plus proche parent avant de nous injecter le vaccin ? Pour moi, cela signifie que ce vaccin ne peut pas vous donner une longue vie et ils le savent. C'est pourquoi ils nous demandent qui est notre plus proche parent parce que ce vaccin va réduire vos années de vie. Parce que lorsque je me fais vacciner et qu'ils me demandent qui héritera de mes biens.", explique Joseph Leshinga, membre de la tribu Maasai.

Difficile dans ce contexte pour les agents de santé de convaincre ces populations. Alors même que le Kenya fait face à une troisième vague de coronavirus.

"Ils refusent de prendre ce vaccin parce qu'ils pensent que c'est un moyen indirect de nous coloniser à nouveau en contrôlant peut-être la naissance des Kényans. En disant que le Kenya devrait avoir sa propre façon de fabriquer le médicament, nous devons le croire. Nous sommes confrontés à un défi de taille lorsque nous nous rendons dans ces régions reculées pour dire à ces gens de prendre ce médicament.", a souligné Stephen Letipei, responsable clinique du centre de santé de Kimana.

Le Kenya n’a encore vacciné que 1, 32 % de ses 52 millions d’habitants selon les données de l’Université John Hopkins. L'Afrique dans son ensemble n'a encore vacciné que moins de 2 % de ses 1, 3 milliards d'habitants. Alors que le continent a déjà enregistré plus de 7, 3 millions de cas de coronavirus, pour plus de 186 000 décès.