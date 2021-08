Kenya : rareté des vaccins contre la Covid-19

Le Kenya peine à donner un coup de fouet à la vaccination de sa population contre le coronavirus faute de vaccins malgré l’augmentation de cas de covid-19 dans le pays. Le Kenya n’a encore vacciné que moins de 3 % de ses 47 millions d’habitants.

Le pays vise 26 millions de vaccinés d’ici à fin 2022. A Nairobi, la capitale du pays, on attribue cette faiblesse à la rétention présumée des précieux liquides pratiqués par les pays nantis.

"Ce que nous voyons actuellement, c’est littéralement un racisme vaccinal ou un apartheid vaccinal selon lequel les pays qui ont tout, prennent tout et ceux qui n'ont rien, n'ont littéralement rien du tout.", explique Ahmed Kalebi, pathologiste consultant l'indépendant et fondateur de Lancet Kenya.

Alors que le gouvernement menace de sanctionner les réfractaires, des populations se réfugient derrière le manque de vaccins.

"Les vaccins sont arrivés un peu tard, car je devrais déjà recevoir ma deuxième dose au lieu de la première. Je voudrais donc demander aux pays européens qui ont le vaccin de nous aider. Au lieu de vacciner les enfants, ils devraient arrêter d'être égoïstes et d'aider les pays africains pour que nous puissions être vaccinés.", souligne James Nderitu, cordonnier de 58 ans vivant à Nairobi.

Covax et Fonds africains pour l’acquisition des vaccins sont des mécanismes mis en place pour aider le continent à booster sa couverture vaccinale. Alors que la production locale des doses est entravée par l’absence d’infrastructures adaptées.

"Ce ne sont que deux pays dans toute l'Afrique qui ont la capacité de produire des vaccins, à savoir l'Afrique du Sud et le Sénégal. Des pays comme le Kenya et l'Égypte ont la capacité technique, mais n'ont jamais vraiment investi dans ce domaine. La plupart des pays n'en ont pas. Je pense que c'est un signal d'alarme et qu'on ne peut vraiment pas blâmer les pays qui ont le savoir-faire et les ressources pour veiller sur leur population.", déclare Ahmed Kalebi.

La France a promis lundi de mettre à la disposition du continent, dans les trois prochains mois, 10 millions de vaccins AstraZeneca et Pfizer.