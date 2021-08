Pourquoi l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc? Interview de Hichem Ben Yaïche

L'expert en géopolitique Hichem Ben Yaïche, qui est aussi rédacteur en chef du New African Magazine répond à nos questions.

Les relations entre l’Algérie et son voisin marocains sont difficiles, principalement à cause du contentieux au Sahara occidental. Quelles sont aujourd’hui les autres raisons de cette rupture ?

En réalité, on sent ces derniers mois une exacerbation des relations entre les deux pays. Surtout, en réalité, le Maroc a fait du Sahara sa cause nationale, une cause sacrée depuis des décennies. C'est au cœur de la diplomatie marocaine, et particulièrement depuis maintenant ces derniers mois, le Maroc s'est appuyé sur un nouvel axe qui est Israël, Etats-Unis, Maroc. Et cela a ravivé des sentiments d'angoisse. L'Algérie a elle le sentiment d'être au cœur d'un jeu de go, et ces éléments, plus ce qui s'est passé en Kabylie avec les feux de forêt, il y a eu une espèce de sentiment d'avoir un complot contre l'Algérie. Même s'il faut une enquête pour vérifier l'origine de ces incendies, la relation s'est exacerbée et peut aller très, très loin entre les deux pays. Et donc l'aboutissement, la prise de décision de cette rupture, c'est une décision extrêmement grave pour la région, pour les deux pays, parce que on entre dans une ère de glaciation qui va figer la région dans cette relation conflictuelle entre les deux pays.

Que vient faire la question kabyle dans cette crise ? Vous en avez parlé, Alger a accusé le Maroc et Israël de soutenir le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, qui est une organisation indépendantiste, ainsi que l’organisation islamo-conservatrice Rashad.

La question de la Kabylie est un sujet très sensible pour l'Algérie et l'Algérie voit, à travers notamment le mouvement indépendantiste kabyle, un outil au service de certains acteurs, notamment Israël et récemment, le Maroc. Parce que le Maroc ne s'est jamais hasarder à aller vers ce terrain, parce que c'est lourd de conséquences pour les deux pays et donc quand l'Algérie a réaffirmé son soutien aux Sahraouis, le Maroc a trouvé une occasion pour pouvoir provoquer l'Algérie sur cette question de Kabylie.

Il y a une question qui inquiète, la possibilité de la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, qui relie depuis 1996 les gisements algériens à l'Europe via le royaume chérifien et dont le contrat expire en octobre prochain. Quelles conséquences cette rupture aura-t-elle sur les échanges économiques entre les deux pays, sur la région et au-delà ?

En tout cas, les conséquences seront lourdes en réalité, surtout du fait de la politique de la diplomatie, de sa géographie, surtout, à mon avis, quand on voit le Maroc qui est un pays sans ressources. Donc, le fait qu'il y ait ce gazoduc, c'est une manière aussi pour fournir le Maroc en gaz et autres. Et donc cela va impacter évidemment la région et les deux pays, et particulièrement d'ailleurs, cette absence d'intégration entre les pays de la région. Et je pense que le non-renouvellement va véritablement être un facteur très négatif et j'espère que c'est une décision qui ne sera pas prise parce que ça va être une décision très lourde en termes de conséquences.