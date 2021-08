Kenya : 9 morts après l'effondrement d'une grue

Neuf personnes ont perdu la vie dans l’effondrement d’une grue à Nairobi au Kenya.

Jeudi, la chute de l’engin sur un chantier d’une tour de construction de la capitale kényane s’est déroulée alors qu’elle était en train d’être démontée par des ouvriers.

La tour est restée sur place après que la flèche se soit écrasée au sol.

"Nous sommes venus au travail et avons trouvé des gens qui essayaient d'ouvrir la grue. On nous a dit de ne pas passer à proximité et en passant, nous avons découvert que la grue s'était ouverte et était tombée. Certaines personnes sont tombées et deux Chinois et huit Africains sont morts. Donc quand on a vu ça, certains d'entre nous se sont enfuis, mais il y a ceux qui ont eu des petites blessures." a révélé Dominic Morara, plombier dans un immeuble et témoin oculaire de l'accident.

Pour le moment le bilan est de neuf victimes dont deux ingénieurs chinois.

Le projet de construction de ce foyer d’étudiants étant supervisé par une entreprise chinoise.

Un travailleur a déclaré que "les écrous qui attachaient la grue devaient être déssérés", mais nul ne connait encore la cause de l’accident.

Une enquête est en cours.