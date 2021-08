Covid-19 : l'Afrique du Sud vaccine dans les rues

À côté de cette station de taxi sud-africaine, des dizaines de personnes viennent se faire vacciner. Loin de l'image des centres de vaccinations bien orchestrés, tout adulte désirant recevoir une dose de Johnson et Johnson peut venir se faire vacciner dans ce centre éphémère, et sans rendez-vous.

"C'est une bonne chose qu'ils nous aient apportée les vaccins ici, à la station de taxis de Bara, et nous n'avons pas besoin d'aller dans les centres de vaccination ou les hôpitaux. On peut recevoir le vaccin rapidement et rentrer chez soi tout de suite après", commente Olekantse Serati.

"J'ai 22 ans et cela me soulage, car je voulais me faire vacciner", continue Nomvelo Hadebe. "J'ai fait une demande anticipée avec ma mère qui travaille pour le ministère de la Santé et j'ai l'impression que c'est une excellente initiative."

Afin de lutter au mieux contre la propagation du Covid-19 et du variant Delta, les autorités ont changé de technique pour inciter la population à se faire vacciner. Depuis plusieurs jours, le volume de vaccins administrés est au point mort, alors que les doses sont largement disponibles.

"On a réalisé que beaucoup de gens sont trop occupés, ils n'ont pas le temps de se rendre sur nos sites de vaccination, alors on leur a apporté le vaccin, c'est-à-dire ici, à la station de taxi", explique Zodwa Malamule, responsable de la clinique de Soweto. "Et nos principales cibles, notre principal objectif est d'atteindre les chauffeurs de taxi, les passagers et les marchands ambulants qui se trouvent dans cette zone."

L'Afrique du Sud fait actuellement face à une hausse des cas de Covid-19. Selon les chiffres officiels, près de 80 000 personnes sont décédées des suites du virus depuis le début de la pandémie.