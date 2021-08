La barque de Khéops transférée au grand musée égyptien

L’Egypte a procédé au transfert de la barque solaire du pharaon Khéops au Grand Musée égyptien près des pyramides de Gizeh.

C’est à bord d’un véhicule intelligent, que ce bateau, vieux de 4 500 ans découvert en 1954 a quitté la Grande pyramide du Caire. Un voyage de 10 heures entamé vendredi soir.

Et placé sous haute surveillance, tant il fallait protéger le plus grand et plus ancien artefact organique en bois de l’histoire de l’humanité pour les générations futures. Il mesure 42 mètres de long et pèse 20 tonnes.

Au Grand Musée égyptien dont l’inauguration aura lieu sous peu, il sera exposé aux côtés de dizaines de milliers d’objets dont le masque de Toutankhamon.

Ces événements s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour attirer les touristes étrangers en faisant connaître ses objets anciens.

Le secteur du tourisme a été ébranlé par les troubles politiques qui ont suivi le soulèvement populaire de 2011 qui a renversé Hosni Moubarak et, plus récemment, par la pandémie de coronavirus.