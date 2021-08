La Tunisie a un nouveau ministre de la santé

Vendredi, le président Kais Saied a nommé Ali Merabet, nouveau ministre de la santé.

Annoncée au palais de Carthage, la nouvelle ne peut que raviver une lueur d’espoir chez les tunisiens frappés de plein fouet par une augmentation des nombres de cas de coronavirus.

Ali Merabet, professeur de médecine et colonel major à l’armée nationale, remplace le ministre de la santé par intérim Mohamed Trabelsi.

Ce dernier a été nommé pour une durée limitée après que le Premier ministre Hichem Mechichi limoge, le 20 juillet dernier, Faouzi Mehdi alors ministre de la santé.

Cette décision avait été prise au regard de sa gestion de la crise sanitaire.

5 jours plus tard c’est Hichem Mechichi qui est écarté du pouvoir par le président Kais Saied, qui suspend les activités du ¨Parlement pendant 30 jours.

Aujourd’hui sauvée in extremis de la catastrophe sanitaire, la Tunisie a pu grâce a son appel à l’aide bénéficier de dons de pays européens et du golfe et de tunisiens de la diaspora ainsi que d’autres citoyens.

Le pays devrait démarrer sa campagne de vaccination le 8 août.