Tunisie : la France envoie des vaccins et de l'oxygène contre la Covid-19

La Tunisie a reçu jeudi de la France plus d'un demi-million de vaccins ainsi que de l'oxygène, dernier don en date à ce pays éprouvé par la pandémie de Covid-19.

"Plus d'un million de doses de vaccins" auront été livrés à la Tunisie d'ici vendredi, a déclaré le secrétaire d'État français Jean-Baptiste Lemoyne, présent au port de Radès, banlieue sud de Tunis, où un navire de la marine nationale française a également livré trois citernes remplies d'oxygène liquéfié. Cela permet "d'approvisionner jusqu'à 3 000 patients sur 24h", selon le quai d'Orsay.

Au total, Paris a fourni 624 000 doses de vaccins AstraZeneca, dont 324 000 via l'initiative Covax, auxquels s'ajouteront incessamment 500 000 doses de vaccin monodose Janssen. Face à la Covid-19, "la meilleure recette est de se serrer les coudes", a ajouté Jean-Baptiste Lemoyne, "ce n'est pas un État\_ seul qui peut s'en sortir"_.

La France a fourni début juin trois générateurs d'oxygène pour les hôpitaux de Tataouine (sud), Sidi Bouzid (centre) et Sfax (est) mais ils ne sont que partiellement opérationnels.Les hôpitaux tunisiens peinent à s'approvisionner en oxygène, dont la consommation a décuplé.

La Tunisie, pays de 12 millions d'habitants, a désormais pris livraison d'environ 3,2 millions de doses de vaccin et devrait en avoir obtenu plus de cinq millions d'ici la mi-août. L'Arabie saoudite, les Etats-Unis et la Chine ont également fourni des vaccins à la Tunisie, où la campagne de vaccination est longtemps restée poussive, essentiellement par manque de doses.

Jeudi, la Belgique a envoyé 150 000 doses de vaccins AstraZeneca, et la Lettonie en a promis 50 000, dont la date de péremption approche.