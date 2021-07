Vers une coalition contre l'Etat islamique dans les Grands Lacs ?

Les chefs de services de renseignements de la RDC, du Burundi, du Rwanda, et de l’Ouganda étaient à Bujumbura mardi pour tenter d'étudier la possibilité de coordonner leurs actions face à la montée de la menace du groupe Etat islamique dans la région des Grands Lacs.

Le groupe Etat islamique est de plus en plus actif en République démocratique du Congo. Les rebelles ougandais des forces démocratiques alliés actifs au Nord-est de la RDC, ayant fait allégeance à cette organisation terroriste. Une présence qui est aussi signalée dans d’autres pays des Grands Lacs. Aussi, les Etats de la région tentent-ils de coaliser leurs forces afin de traquer ces islamistes.

‘’ Les attaques dont vous êtes en train de parler, ce sont des groupes qui sont en débandade dans leur fuite, ils commettent des massacres sur le chemin donc cela ne nous dérange pas d’autant plus que nous savons qu’ils ont été déracinés de là où ils étaient positionnés ou basés. Donc, d'ici en peu de temps, on n'en parlera plus. ‘’, a déclaré Claude Ibalanky, haut représentant du Chef de l’Etat congolais au Comité d’Appui Technique du Mécanisme Régional de suivi de l’Accord-Cadre,

Mais les récentes attaques contre des églises catholiques à Beni au Nord-Kivu en RDC confirment l’ampleur de cette menace djihadiste. Une menace qui concerne l’ensemble de la région des Grands Lacs, rappellent les autorités congolaises.

‘’Ce n'est pas un secret que l'état islamique veut s'installer dans cette région des Grands Lacs en utilisant la RDC comme leur base, mais là aussi, on les a déjà déracinés dans les deux bases, les deux points où ils étaient centrés. Mais c'est un problème qui concerne la région. Ce n'est pas un problème qui concerne la RDC seule.’’, explique Claude Ibalanky.

D’où la présence mardi à la rencontre de Bujumbura du représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands-Lacs, d’une déléguée de la Monusco et de l’Union Africaine, en sus des pays de la région.