Cameroun : des passeports biométriques à prix d'or

Le Cameroun vient d’ouvrir son nouveau centre national de production de passeports à Yaoundé. Pour cette dernière, il s’agira de produire des passeports biométriques en 48 heures après l’enrôlement en ligne du demandeur.

Les 80 premiers passeports ont été délivrés ce vendredi par le chef de la police camerounaise, à la grande surprise des usagers habitués à devoir attendre entre 6 mois et 2 ans.

‘’ Les passeports des demandeurs sont produits en 48 heures au plus tard et empaqueter pour leur acheminement dans les postes d’enrôlement des intéressés. ‘’, a déclaré Martin Mbarga Nguelé, Directeur de la police camerounaise.

Mais l’innovation ne manque pas de revers. Il faut dorénavant payer en effet 170 euros contre environ 116 euros précédemment.

Le Cameroun devient ainsi le deuxième pays avec le prix de passeport le plus élevé en Afrique. Il est devancé par l'Érythrée. Alors que ce document de voyage est de loin le plus attractif. Il ne donne accès qu’à 15 pays sans visas et à 33 autres avec Visa payant.

Mais pour des Camerounais, la célérité semble ne pas avoir de prix. ‘’ Tout a été bien, car je n’étais ici qu'hier, et ce jour, j’ai reçu le message de venir chercher mon passeport, et là maintenant, je l’ai en main donc je suis très content. ‘’, explique Stanley Ndoumbé, un usager.

De 1500 à 2000 passeports pourront être produits chaque jour. Le gouvernement camerounais a en outre installé des centres de délivrance des précieux sésames dans chacune des 10 régions du Cameroun