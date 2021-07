Liberia : hausse des cas de Covid-19

Pays jusqu’ici épargné, le Liberia est actuellement touché par une hausse des cas de Covid-19. Dans cet hôpital, situé dans un quartier populaire de la capitale Monrovia, le personnel de santé se prépare à recevoir plus de patients. Comme cette femme, positive au Covid.

" C'était presque comme si j'abandonnais… Je n’avais plus de souffle, ça a commencé à la maison. Au début, j'étais seul. Lorsque j'étais allongé, j'ai voulu me moucher et ça s'est avéré être quelque chose de différent".

Cet hôpital public n’a pas beaucoup de moyens. Il tente néanmoins de ne pas être pris de court en cas d’afflux de malades, et s’est notamment organisé pour isoler les patients positifs au Covid-19.

"Les patients qui viennent chez nous et que nous soupçonnons de présenter des signes et symptômes de Covid, nous les isolons et prélevons des échantillons. Comme nous ne pouvons pas faire les tests ici, nous envoyons ces échantillons au laboratoire national, qui ensuite nous donnent les résultats. Jusqu'à présent, nous avons eu cinq cas positifs admis dans notre unité d’isolement", explique le Dr. Williamatta Williams Gibson.

Selon les propos du président George Weah, la situation au Liberia, est bien plus alarmante qu'il y a un an. Le pays, comme d’autres sur le continent, fait face à une troisième vague.

Cependant, après l’Océanie, l’Afrique reste le continent le moins touché au monde par le Covid avec environ 5, 3 millions de cas et 139 000 décès.