Afrique du Sud : augmentation des tests de dépistage contre la Covid-19

Un peu partout dans les rues des grandes villes d’Afrique du Sud, on peut apercevoir des stands comme celui-ci, ou de plus en plus de Sud-Africains font la queue pour se faire tester. Le pays connaît actuellement une troisième vague de Covid-19. Et c’est le variant Delta, réputé plus contagieux, qui se propage rapidement.

Face à cette situation, le gouvernement a décidé de serrer la vis. Lors d'une allocution télévisée ce dimanche, le président Cyril Ramaphosa a annoncé une série de mesures. Désormais tous les rassemblements (qu'ils soient en intérieur ou en extérieur) sont interdits, à l'exception des enterrements. Les ventes d'alcool aussi sont interdites. Le couvre-feu déjà en vigueur a été rallongé d'une heure. Quant aux écoles, elles écoles fermeront d'ici la fin de la semaine.

Le pays a largement été critiqué pour sa lenteur en matière de vaccins. 4 mois après le début de la campagne de vaccination, moins de 3 millions de Sud-Africains ont été vaccinés sur une population de 58 millions d’habitants. L’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec près de 2 millions de contaminations et près de 60 000 décès.