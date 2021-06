Vivatech: Unir startups africaines et diaspora

Jeter un pont entre la jeunesse africaine qui entreprend et sa Diaspora, c'est l'objectif du "Pass Africa", présenté par le Coordonnateur du Conseil Présidentiel pour l'Afrique, venu à la rencontre des start-ups les plus innovantes du continent, et réunies à Vivatech à Paris.

Pour Wilfrid Lauriano Do Rego, le transfert de connaissances et d’expériences est essentiel pour accélérer le processus de transformation du Continent.

"La diaspora amène son expérience additionnelle, mais cela ne suffit pas. Il faudrait que ces entrepreneurs de la diaspora fassent l'effort de connaître le terrain et les entrepreneurs locaux peuvent apporter ça également. Et l'idée, c'est de faire la jonction entre les deux initiatives. : le Pass Africa, qui accompagne les gens de la diaspora et les initiatives que les pays mettent en place pour accompagner les diasporas en fait".

Après une année de coupure due à la pandémie de covid-19, Vivatech revient en force mais aussi en format hybride, comprenez en partie en présentiel mais aussi en ligne. Quoi de plus étonnant pour l’évènement qui a réussi à s’imposer comme le grand rendez-vous de la Tech en France. L’Afrique n’est pas en reste avec des start-ups africaines qui ont fait le déplacement jusqu’à Paris, Porte de Versailles. Et parmi elles une délégation venue de République Démocratique du Congo, accompagnée par le ministre des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. Pour Augustin Kibassa Maliba, les start-ups congolaises sont à la pointe de l’innovation en Afrique.

"Il y a du génie chez nous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai, on a besoin d'un encadrement. Il faudrait que nos jeunes puissent vraiment être à la pointe de ce qui s'invente ailleurs. Il y a un souci réel de formation et au-delà de tout, nous avons aussi des problèmes d'équipement. Ça, c'est une réalité. Et je crois que l'initiative pourrait justement permettre à nos jeunes non seulement de bénéficier d'une formation, mais aussi, pourquoi pas, d'un financement qui leur permettrait justement d'éclore de la meilleure manière qui soit".

Un avis que partage Meshia Cedric Oveneke, co-fondateur de Fit For Purpose , une start-up spécialisée dans la reconnaissance faciale grâce à l'Intelligence Artificielle.

"Concernant l'aspect technique on a beaucoup d'expérience donc c'est quelque chose que l'on sait faire assez facilement. Cette démo a été créée par nos ingénieurs en dix jours, donc techniquement, tout est en ordre. Maintenant, pour nous, en tant qu'entreprise écosystème, d'un point de vue financier, bien sûr pour se déployer, il y a quand même plus de 100 millions d'habitants en RDC, il nous faudra avoir un soutien du privé ou du public. Ce sont les défis que nous devons essayer de surmonter pour implémenter cette solution".

Vivatech a réuni pendant quatre jours les leaders de l’écosystème de l’innovation du monde entier. Il s’agissait du premier grand évènement à se tenir en partie en présentiel en France depuis plus d’un an. Au total, plus de 5000 visiteurs ont arpenté les stands du Parc des expositions, à la découverte des dernières innovations.