Le Burundi rouvre sa frontière avec la RDC

Après plusieurs mois de fermeture, le Burundi a rouvert mardi sa frontière avec la République démocratique du Congo au poste de Gatumba, fermé en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

La reprise du trafic se déroule, assurent les autorités burundaises sur fond de contrôle sanitaire renforcé.

"Tous les cas qui arrivent sont passés au crible, il n'y a donc aucun risque, mais en ce qui concerne la quarantaine à l'aéroport international de Bujumbura, nous avons émis des recommandations qui ont été soumises à la Haute Autorité. Nous attendons la réponse." rassure Thaddée Ndikumana, ministre burundais de la santé.

Cette nouvelle donne permet la reprise des échanges commerciaux entre les populations des deux pays. "Cela fait un an et trois mois que nous sommes bloqués pour quitter la RDC, car les frontières ont été fermées alors que nous étions en visite familiale à Uvira. Comme cela fait longtemps, certains titres de séjour ont expiré et d'autres ont été perdus. ", a déclaré Chantal Nsabimana, Burundaise de retour chez elle après avoir été bloquée en RDC.

Une bonne nouvelle certes, mais le prix du test de dépistage du coronavirus imposé à la frontière passe mal.

‘’ Nous voyons que cette réouverture ne va pas nous aider, car nous ne pouvons pas traverser la frontière. Nous n'avons pas ces 30 dollars, alors comment pouvons-nous dire que nous sommes aidés ? Le commerce fonctionne lorsque vous traversez la frontière, que vous vous approvisionnez et que vous rentrez chez vous.", souligne une commerçante.

Plus de 10 000 personnes traversaient le poste-frontière de Gatumba chaque jour jusqu’en mars 2020.

Son ’intérêt économique est fondamental pour le Burundi : au dernier trimestre 2020, plus de 27 % des exportations du pays avaient pris la direction de la RDC contre 13 % dans le sens contraire selon l’institut des statistiques et des études économiques du Burundi.