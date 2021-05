RDC : face à la psychose, Goma se vide dans l'attente d'une éruption volcanique

Dans l'angoisse de se faire surprendre par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, plusieurs habitants ont trouvé refuge dans cette ONG chrétienne, située à 30 kilomètres de Goma. Des centaines d'autres ont afflué au port de Goma pour embarquer à destination de Bukavu.

Ce mardi, de forts tremblements de terre ont secoué la ville de rwandaise Gisenyi frontière avec Goma. L'organisme rwandais sismique a enregistré des secousses allant jusqu'à une magnitude de 5.3. Selon une évaluation humanitaire conjointe, relayée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Goma, entre 900 et 2.500 habitations ont été détruites par la lave.

Je suis venue de Goma, de Buhene pour être précise, il y avait le feu partout et nous avons dû fuir. Quand je suis arrivée ici, j'avais mes enfants avec moi, mais certains d'entre eux se sont perdus, je ne peux plus les retrouver, explique une déplacée.

Tout au long de la journée, de forts tremblements de terre ont secoué la région toutes les dix à vingt minutes, certains de forte intensité. Deux fissures, larges de quelques dizaines de centimètres par endroits, ont fracturé le sol. Devant l'affluence, les responsables de l'ONG, craignent une pénurie des besoins de première nécessité et appelle à l'aide humanitaire.

Notre aide est insuffisante, nous sommes débordés. La ville de Sake va être surpeuplée. Les personnes déplacées commencent à être plus nombreuses que les habitants, et malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour eux, le volcan nous a tous pris par surprise. Nous les aidons dans la mesure de nos capacités et nous demandons le soutien des organisations nationales et internationales pour aider de toute urgence ces personnes déplacées.