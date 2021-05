Niger : visite du ministre italien de la Défense

Après le Mali, c’est au tour du Niger. Le ministre italien de la Défense Lorenzo Guerini est en visite à Niamey. Le but de ce déplacement : renforcer la position de l’Italie dans cette région du Sahel en proie notamment au terrorisme.

" Notre frontière passe par ici, nous devons donc être ici, avec l'Europe, pour essayer de lutter et de faire face aux menaces auxquelles ce pays et cette région sont confrontés, qui sont également des menaces qui nous visent", a déclaré Lorenzo Guerini.

Le Niger fait partie des pays qui, avec le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, tentent de repousser les groupes terroristes affiliés à Al Qaida ou à l’Etat Islamique…et dont les violences ont tué et déplacé des milliers de personnes. En mars, une série d'attaques contre des villages près de la frontière entre le Niger et le Mali a fait au moins 137 morts. Et depuis le début de l’année des centaines de civils ont été tués dans le pays. Des attaques qui surviennent malgré la présence de troupes régionales et internationales. L’Italie par exemple possède des soldats qui font partie des missions de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies notamment au Mali.