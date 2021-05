Les Etats-Unis au chevet de la transition libyenne

Les Etats unis ont réaffirmé leur soutien au gouvernement de transition libyen. Engagement réitéré mardi par Jhon Hood, lors d’une visite é Tripoli.

Le secrétaire adjoint par intérim pour les affaires du Proche-Orient au département d’Etat américain a par ailleurs appelé au départ des troupes étrangères du pays.

"L'objectif des États-Unis est une Libye souveraine, stable et unifiée, sans ingérence étrangère, et un État capable de combattre le terrorisme.", explique Joey Hood, Haut fonctionnaire du département d'État américain.

Le nombre de troupes et de mercenaires étrangers en Libye est estimé à plus de 20 000, dont 13 000 Syriens et 11 000 Soudanais, ainsi que plusieurs centaines de Turcs et de Russes

Engagement salué par Tripoli. ‘’ Nous avons salué le rôle de la nouvelle administration américaine et cette visite de haut niveau, qui est une première depuis de nombreuses années. Nous avons insisté sur le rôle que les États-Unis ont joué, de l'accord politique libyen à leur soutien à l'unité nationale."

Un soutien plus que nécessaire alors que le pays doit organiser en décembre, des élections générales appelées à mettre fin aux troubles qui secouent ce pays depuis la chute de Kadhafi en 2011.