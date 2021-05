Economie : les partenaires du Soudan réunis à Paris

L'économie soudanaise au cœur des débats à Paris. Les partenaires du pays le plus endetté du continent, notamment l'Egypte, se réunissent pour trouver une solution au règlement de sa dette.

Rencontre au sommet dimanche à Paris entre le président égyptien et le dirigeant intérimaire du Soudan. Abdel Fattah el-Sissi et le chef du conseil souverain le général Abdel-Fattah Burhan ont pu préparer la conférence d'aide à l'économie soudanaise qui réunit ce lundi dans la capitale française tous les partenaires du pays le plus endetté du continent.

L'objectif est de permettre des investissements et des financements au Soudan. Un pays qui traverse une crise économique profonde après sa mise sous embargo pendant 20 ans par les Etats-Unis. Coupé des sources de financement internationale pendant deux décennies, le Soudan présente aujourd'hui une dette extérieure qui approche les cinquante milliards de dollars.

À Paris, les participants devraient convenir de l' effacement de la dette de plusieurs milliards au FMI, le Fond Monétaire international. Moins aisé, il faudra également trouver un accord sur la lourde dette du Soudan à ces pays partenaires.