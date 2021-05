Mali : l'Aïd el-Fitr fêtée malgré les restrictions

L'Aïd el-Fitr a réuni les familles musulmanes pour fêter la fin du Ramadan même si les contraintes sanitaires et financières liées à la pandémie de coronavirus ont fortement limité les rassemblements.

Des casseroles qui bouillonnent, des poêles qui s'entrechoquent. Les odeurs s'entremêlent dans la capitale malienne, Bamako, car le Ramadan - le mois sacré de jeûne pour les musulmans - vient de s'achever et les croyants du monde entier célèbrent cette occasion spéciale à l'occasion d'un repas de fête exceptionnel !

"C’est l’occasion pour nous de demander pardon aux autres et de les pardonner. Et ensuite comme c’est la fête, il y a à boire et à manger partout. Les uns et les autres mangent partout. Tu vas chez un ami et tu manges là-bas. C’est une fête de communion", explique Aboubacar Ouattara.

La pandémie joue les troubles-fêtes

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus ont tout de même fortement limité les rassemblements.

"Avec la pandémie de coronavirus, les gens avaient un peu peur de sortir et de se retrouver. Cette année, cela nous a un peu découragés", reconnaît Sadiou Samake.

Comme dans les autres pays du continent, la pandémie de la Covid-19 a eu aussi un impact négatif sur l'économie malienne. De nombreux habitants ont vu leurs ressources baissées. Malgré ces difficultés financières, les Maliens ont souhaité quand même conserver le caractère sacré de l'Aïd el-Fitr : "On n’a pas pu faire tout ce qu’on voulait mais cela n’enlève rien au coté moral et à la satisfaction personnelle. La fête est toujours belle malgré ça", assure Aboubacar Ouattara.

Après la prière et le lavage des mains, il est temps de se retrouver en famille et entre amis pour partager le festin. Une nourriture riche qui est appréciée après le nettoyage spirituel du mois sacré du Ramadan.