Le Soudan, en quête d'investissements étrangers

Le Premier Ministre soudanais, Abdalla Hamdok, s'est montré optimiste au sujet de la dette extérieure du pays.

Il a exprimé son souhait de régler la dette soudanaise de 60 milliards de dollars cette année. A l’approche de la prochaine conférence de Paris, le chef du gouvernement aimerait obtenir des allègements de la facture et des investissements essentiels de la part du club de Paris.

"Nous allons à la conférence de Paris pour permettre aux investisseurs étrangers d'explorer les possibilités d'investir au Soudan. Nous ne sommes pas à la recherche de subventions ou de dons. Nos citoyens doivent savoir que nous allons affirmer à la communauté internationale du développement le retour d'un Soudan fort et méritant." a déclaré le Premier ministre soudanais.

On estime que les dettes du Soudan envers le Club de Paris, qui comprend les principaux pays créanciers, représentent environ 38 % de sa dette extérieure totale de 60 milliards de dollars.

M. Hamdok et de hauts responsables soudanais participeront à la conférence de lundi à Paris, aux côtés du président français Emmanuel Macron et de représentants de la Banque mondiale et du FMI.