Soudan : l'accord militaire avec la Russie suspendu ?

Une base navale russe sera-t-elle érigée à Port Soudan au Soudan comme prévu à la faveur d'un accord conclu entre Moscou et Khartoum et annoncé en décembre 2020 ?

La question mérite d’être posée. Mercredi, des médias ont annoncé la suspension par la partie soudanaise de cet accord conclu pour une durée de 25 ans.

Cette base navale serait la première de la Fédération de Russie en Afrique et pouvait accueillir jusqu’à 300 militaires et civils et de navires de guerre à propulsion nucléaire. Mais pas que selon des sources, le Soudan aurait suspendu aussi le déploiement des militaires russes en mer Rouge.

Des informations balayées dans la foulée par la Fédération de Russie. Selon son diplomate en poste à Khartoum en effet, les plans technico-militaires entre les deux pays seraient toujours d’actualité. Ajoutant que les déclarations contraires sont loin de la réalité.

La construction de la base navale au Soudan doperait les exportations du matériel militaires russes vers le continent. Les contrats entre l’Afrique et Moscou en la matière ont atteint une valeur de 2, 5 milliards de dollars.

Pas surprenant que du côté russe, les menaces soudanaises soient considérées comme la conséquence d’une pression exercée par les Etats Unis.