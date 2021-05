Le milliardaire Dan Gelter a fait perdre 4 milliards de dollars à la RDC

La République démocratique du Congo pourrait avoir perdu près de 4 milliards de dollars suite aux contrats miniers et pétroliers douteux conclus avec le sulfureux homme d'affaires israélien Dan Gertler.

Le Congo n’est pas à vendre (CNPAV) dans un rapport paru ce mercredi 12 mai, révèle que la RDC pourrait être privée d'au moins 3,71 milliards de dollars suite à des contrats conclus avec Dan Gertler, une personnalité de premier plan dans le secteur minier congolais : l'analyse de données financières publiques démontre qu'entre 2003 et 2021, la RDC a perdu 1,95 milliard de dollars de recettes si rien n'est fait pour stopper cette hémorragie, 1,76 milliards de dollars supplémentaires au titre de royalties pourraient échapper aux caisses de l'État entre 2021 et 2039.

Dans le viseur de nombreuses ONG, cité dans les Panama Papers en 2016, Dan Gertler fait l'objet d'allégations de corruption depuis de nombreuses années, en mars, les États-Unis ont rétabli les sanctions contre le milliardaire, décidées en décembre 2017 par le Département d'État américain, mais qui avaient été allégées juste avant le départ de Donald Trump de la Maison Blanche. Washington l'accusait d'avoir fait perdre à la RDC 1,36 milliard de dollars de recettes fiscales dans les années 2010.

Le CNPAV démontre que les pertes subies par la RDC n'ont fait qu'augmenter au cours des dernières années. En 2013, la fondation Africa Progress Panel de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan avait publié un rapport phare dévoilant pour la première fois les montants astronomiques dont a été privée la RDC en faisant affaire avec les sociétés offshores de Dan Gertler.

La riposte de Dan Gelter

Dans une vidéo parue le 11 novembre 2020, devant des journalistes à Kinshasa, l'homme de 46 ans se vantait d'avoir investi 83 millions de dollars dans Metalkol, un projet minier dans la province méridionale du Katanga. Cependant, il n'a pas précisé le mécanisme de partage des bénéfices de Metalkol avec les Congolais ordinaires, mais il a encouragé les autres entreprises minières à suivre son exemple : au début de l'année prochaine, les dividendes de cette mine commenceront à être distribués. C'est la première fois que vous, frères et sœurs, allez profiter des richesses de ce pays, a insisté Dan Gertler, dont la fortune est estimée par Forbes à 1,2 milliards.

En juillet 2020, deux ONG ont accusé Dan Gertler de contourner les sanctions américaines via un réseau international de blanchiment d'argent utilisant des sociétés-écrans. Selon Global Witness et la Plateforme pour la protection, des lanceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF) Dan Gertler et ses associés avaient ouvert des comptes bancaires dans une filiale congolaise de l'Afriland First Bank, basée au Cameroun, pour y transférer des millions de dollars de transactions.

Les responsables d'Afriland ont réagi en intentant une action en justice contre les ONG, affirmant que les documents utilisés dans le cadre de l'enquête avaient été volés et falsifiés. Les responsables ont également allégué la violation de secrets bancaires.