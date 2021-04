Guélor Kanga, scandale sur la CAN

La République Démocratique du Congo n'a pas renoncé à disputer la prochaine CAN. Un mois après la fin des éliminatoires, les Léopards entendent voir leur dernier match perdu contre le Gabon finalement remporté sur tapis vert. Ils dénoncent un changement d'identité dans l'effectif des Panthères.

Guélor Kanga a 30 ans et évolue sous les couleurs rouge et blanche du club serbe de l'Etoile Rouge de Belgrade. C'est en tout cas ainsi qu'est présenté l'international gabonais dans les différents guides européens.

La vérité serait toute autre puisque l'ancien sociétaire du Missile FC aurait en réalité 5 ans de plus et ne serait pas né à Oyem au Gabon mais à Kinshasa...en RDC, sous le nom de Kiaku Kiaku Kayanga.

Plusieurs documents ainsi que certaines déclarations précédentes du milieu de terrain iraient dans ce sens et impliqueraient une falsification d'identité durement réprimandée par la CAF. Le Gabon pourrait être éliminé de la CAN au Cameroun et des deux éditions suivantes. Un scénario qui ferait le bonheur des Congolais.

Alors que le tirage au sort du prochain tournoi continental est prévu pour la fin juin, deux autres équipes se préparent à se disputer leur participation dans les tribunaux : le Bénin et la Sierra Leone dont le dernier match de qualification avait été entaché par des tests de Covid-19 falsifiés.