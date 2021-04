Production locale de café en RDC [Inspire Africa]

Dans cet épisode spécial consacré à la célébration du 5e anniversaire d'Africanews, Jerry Fisayo-Bambi nous fait découvrir l'histoire de l'art visuel comme outil de lutte pour la santé mentale en Ouganda. Nous parlons également du football américain en Côte d'Ivoire, où des jeunes s'adonnent à ce sport.

Dans le segment des interviews, Jerry Fisayo-Bambi s'entretient avec Tisya Mukuna, une Congolaise qui produit du café en République démocratique du Congo. Elle nous en dit plus sur sa marque de café "La Kinoise" et sur ce qui l'a inspirée.

