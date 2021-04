Afrique du Sud : incendie dans un hôpital de Johannesbourg

Depuis des heures, des pompiers tentent de maîtriser l’incendie qui a ravagé une partie de l’hôpital public Charlotte Maxeke à Johannesburg sans faire de victime.

L'incendie qui s'est déclaré vendredi matin avait été maîtrisé pendant la journée. Mais une reprise de feu a eu lieu dans la soirée. Tôt ce samedi matin, les flammes ont même provoqué l’effondrement d’une partie du parking de l’hôpital.

Par mesure de précaution, des centaines de patients ont été évacués et certains ont été transférés vers d'autres hôpitaux.

Enfin, selon les autorités locales, une enquête est en cours pour connaître la cause de ces deux incendies dans cet établissement médical, qui compte plus de 1 000 lits et qui est l'un des plus grands hôpitaux publics d'Afrique du Sud.