Denis Sassou Nguesso entame son nouveau quinquennat

Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce vendredi, à Brazzaville, la capitale congolaise. Cette cérémonie intervient après la validation, le 6 avril, de sa victoire à la présidentielle du 21 mars avec 88, 40 %, par la Cour Constitutionnelle de son pays.

Denis Sassou Nguesso, 77 ans, entame donc un nouveau quinquennat, après 36 ans déjà cumulés au pouvoir. "Ensemble poursuivons la marche’’ tel est son projet de société pour les cinq prochaines années. Programme dont le fer de lance est le développement de l’agriculture.

Des initiatives similaires ont déjà été lancées par le passé par le même chef de l’Etat, mais cette fois, il promet de lier la parole à l’acte. L’idée étant de diversifier l’économie de son pays, trop dépendante au pétrole.

L'agriculture au rang des priorités

Mais il s’agit aussi de réduire le niveau d’importations de produits alimentaires dont ‘’certains sont impropres à la consommation, ’’ a reconnu Denis Sassou Nguesso dans son discours d’investiture. Les potentialités existent : espaces cultivables et terres fertiles entre autres.

Reste à inviter les bras valides, notamment les jeunes au ‘’retour à la terre’’, dans un pays où le secteur primaire peine à faire recette. La tendance étant à l’emploi dans le privé ou la fonction publique. L’effet d’entraînement pourrait être ici, le soutien à l’initiative agricole.

"On a de plus en plus de demandes" de gens qui veulent se lancer dans l'agriculture ou l'agro-industrie, assure la jeune expatriée française. "La main d'œuvre est de plus en plus disponible. Il y a aussi des freins liés à la trésorerie et aux approvisionnements en intrants", explique Julia Gardies, ingénieure agronome de la SGMP, une entreprise qui cultive du maïs dans la région de la Bouenza, au Sud de Brazzaville, en partenariat depuis quelques mois avec des petits producteurs de la région.

Dans cette optique, le président congolais promet la mise en route d’une entité de fabrication de machines agricoles à Brazzaville. Alors que d’autres industries sont annoncées à travers le projet des zones économiques spéciales, dont celle de Pointe-Noire, la capitale économique.

Ce pays d’environ 5 millions d’habitants attend la matérialisation de ce projet pour tenter d’inverser la courbe du chômage. Il faudra aussi inverser le niveau de la dette. Le pays traîne une ardoise qui représenterait environ 115 % de son PIB.

A Brazzaville, on brandit une bonne nouvelle, la production pétrolière bat des records à 350.000 barils/jour, avec une remontée des cours mondiaux à près de 65 dollars l'unité. De quoi garantir peut-être des lendemains meilleurs, même si le paiement du service de la dette constitue une épine dans le pied du trésor public congolais.