Arlo, le Garcon Alligator, film d'animation musical

Il se nomme Arlo l'Alligator, cet être un peu spécial mi-animal et mi-humain. Arlo The Alligator Boy est interprété par Michael J. Woodard, candidat de la saison 16 d'"American Idol".

Michael J. Woodard a prêté sa voix au personnage Arlo, une première expérience, dans le monde du cinéma dont il se dit si fier.

"J'ai participé à une émission en 2018 et je dois tellement parler d'" American Idol " parce que c'est grâce à cela que les producteurs du film et le réalisateur m'ont trouvé. Je l'ai appris par Ryan Crego, qui est le réalisateur du film et le producteur exécutif. Il a vu cette vidéo qui lui a été envoyé de moins ou je tenais le ticket qui a le numéro demon audition ou autre. Et j'ai dit quelque chose comme : "Oui, allons-y !"

Ce film d'animation retrace la vie du jeune Arlo, il apprend qu'il vient de New York et décide de se rendre dans la Grosse Pomme à la recherche de son père disparu. Dans son parcours, il se lie d'amitié avec Edmée. Coécrit et réalisé par Ryan Crego de Sanjay et Craig, ce film d'animation envoie un message aux personnes différentes.

"C'est l'astuce, parfois vous pouvez être pris dans l'émission et ne pas vraiment réaliser que, hey, vous voulez une carrière après ça, vous savez, vous voulez avoir une carrière à vie, pas seulement pour l'année où vous êtes dans l'émission et faites l'émission et utilisez l'émission pour l'expérience qu'elle vous donne et les grandes connexions et l'ambiance générale de l'émission, parce que American Idol est une émission incroyable, mais vous devez réaliser qu'ils vous donnent les outils pour réussir plus tard et après l'émission."

"Arlo the Alligator Boy" sera suivi d'une série télévisée qui débutera avant la fin de l'année, intitulée "I Heart Arlo". Les acteurs du film reprendront tous leur rôle pour la série.