Djibouti : réactions à la victoire d’Ismaël Omar Guelleh

Quelques heures après l’annonce des résultats de la présidentielle à Djibouti, les réactions sur place n’ont pas tardé. Et malgré un score de près de 100 % des voix en faveur du président sortant Ismaël Omar Guelleh, les opinions sont partagées entre joie pour les uns et résignation pour les autres.

"On est tous content, on a voté à 100 %, Djibouti est d’accord, et soutient toujours le Président ‘’IOG’’. On a été de bonne heure aux bureaux de vote et on est tous d’accord", se réjouit Halima Bourhan Ali, vendeuse dans un marché de la capitale.

"Ce n’est pas un Président c’est un roi. On peut pas dire que c’est un Président ça, un Président, c’est celui qui fait de belles élections tu vois, donc ce n’est pas une élection ça. Et on va rentrer dans cinq ans de difficultés, plus qu’avant cinq ans de difficultés, cinq ans de chômage, cinq ans de fraude, cinq ans pendant lesquels on va être par terre", se lamente Mahamoud Youssouf Ali, chauffeur de taxi.

Après une récession en 2020 liée au Covid-19, Djibouti, pays désertique, devrait atteindre 7 % de croissance cette année. Un développement économique qui profite peu à la population, dont 21,1 % vit dans la pauvreté extrême, selon des données la Banque mondiale.