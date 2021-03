RDC : au moins 15 civils tués par des présumés combattants ADF

Au moins quinze civils ont été massacrés par des présumés combattants ougandais du mouvement Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) au cours de la nuit de dimanche à lundi, selon un groupe d'experts présent dans la région.

"Au moins 15 civils ont été tués hier soir à #Bulongo (territoire de #Beni, Nord #Kivu). Les #ADF sont soupçonnées", a indiqué le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST) sur Twitter. L'attaque a été confirmée à l'AFP par des sources locales, pointant du doigt ces combattants musulmans ougandais. Des jeunes en colère ont manifesté lundi matin dans cette localité pour dénoncer la tuerie, selon plusieurs témoignages recueillis par l'AFP. "La police est venue intervenir pour disperser les manifestants", a déclaré à l'AFP Jean-Paul Muhindo Katembo, un responsable local. "Malheureusement, un jeune a trouvé la mort par une balle perdue et un autre est grièvement blessé", a-t-il ajouté.

Le président de la société civile locale, Kasali bin Kapepela, a déclaré qu'après l'"incursion des ADF aux environs de minuit, 12 corps ont déjà été retrouvés (...) certains sont décapités, d'autres éventrés". Selon ce "bilan provisoire, il y a au moins quatre femmes" parmi les victimes, a-t-il dit."L'attaque aurait eu lieu vers 2h du matin dans le quartier Mutilipi de Bulongo (...) La Brigade d'intervention est sur place", a de son côté indiqué à l'AFP une source de la mission des Nations unies en RDC (Monusco).

Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans installés depuis 1995 dans l'Est de la RDC. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafics dans la région de Beni. Ces hommes armés commettent régulièrement des massacres sur des civils sans défense depuis octobre 2014 dans la région de Beni et ses environs. Depuis avril 2019, le groupe État islamique (EI) a revendiqué certaines attaques des ADF.Dispersés par des opérations militaires lancées depuis fin octobre 2019, les ADF opèrent désormais en petits groupes mobiles, selon un récent rapport d'experts de l'ONU.

Les Etats-Unis ont désigné récemment les ADF parmi les "groupes terroristes" affiliés à l'EI. Au moins 1 219 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF depuis 2017 sur le territoire de Beni, selon les experts du Baromètre sécuritaire du Kivu. Ces chiffres en font le groupe armé le plus meurtrier parmi les 122 encore actifs dans l'Est de la RDC.