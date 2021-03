Covid-19 : l'OMS enjoint la Tanzanie à publier ses chiffres, Magufuli absent

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle la Tanzanie à publier des informations sur les contaminations au coronavirus. Le gouvernement de John Magufuli n’a fait remonter aucun chiffre sur la situation dans le pays depuis avril 2020 alors que des rumeurs circulent actuellement sur son état de santé.

Cela fait près d'un an que la Tanzanie a cessé de publier des données sur les contaminations à la Covid-19. En janvier, le président John Magufuli a déclaré que les vaccins contre la maladie étaient "dangereux". Pendant des mois, le président tanzanien a insisté sur le fait que la Covid-19 avait été repoussée par la prière, refusant les mesures telles que les masques et les confinements. Le mois dernier, il avait toutefois admis qu'il circulait toujours après que l'on ait appris que le vice-président du Zanzibar semi-autonome était mort du virus.

"Nous serions très heureux de recevoir de la Tanzanie un relevé de la situation pour fournir un soutien au pays et surtout, bien sûr, au niveau international, aux pays limitrophes de la Tanzanie", déclare le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Elle s'est également exprimé sur l'absence du chef de l'Etat et les rumeurs circulant sur son état de santé. "Quelle que soit l'affaire avec le président Magufuli, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance si ces rumeurs sont effectivement vraies. Nous réitérons très largement notre offre de soutien au gouvernement et au peuple tanzanien."

Etat de santé

Dans le pays, l'opposition exige toujours des informations sur l'état de santé du président John Magufuli, qui n'a pas été vu en public depuis près de deux semaines. Son absence a suscité une avalanche de rumeurs sur les médias sociaux. Selon un média kényan, un dirigeant africain serait actuellement admis dans un hôpital de Nairobi. Un responsable de l'hôpital a déclaré à l'AFP "nous ne savons pas" lorsqu'on lui a demandé si John Magufuli avait été admis, tandis que des sources gouvernementales kényanes ont démenti l'information.

L’hashtag #Pray4Magufuli a fait le tour du Kenya voisin mercredi, et beaucoup pensent qu'il pourrait être atteint de la Covid-19. Si le gouvernement tanzanien ne s'est pas prononcé sur l'endroit où se trouve John Magufuli, le ministre de l'Information, Innocent Bashungwa, a mis en garde mercredi les médias et les citoyens contre "l'utilisation de rumeurs comme source d'information."

Le mois dernier le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déjà appelé la Tanzanie à prendre des mesures contre la Covid-19, après que plusieurs voyageurs en provenance du pays ont été testés positifs au virus. Plusieurs responsables tanzaniens sont décédés récemment, tandis que le ministre des Finances est apparu le mois dernier en train de tousser et d'haleter lors d'une conférence de presse à l'extérieur d'un hôpital pour dissiper les rumeurs selon lesquelles il était mort du Covid-19.

Malgré les appels du pied de l’OMS, John Magufuli a toujours refusé d’avoir recours aux vaccins, privilégiant la prière pour se remettre de la maladie. "Dépendons tous de Dieu et prenons également d'autres mesures préventives. Je place Dieu en premier et c'est pourquoi je ne porte pas de masque."