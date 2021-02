Deux Qataris préparent les Jeux au Maroc

Les athlètes du Qatar, Hamza Driouch et Yaser Bagharab poursuivent leur tour d'Afrique en vue de la prochaine échéance olympique. Après avoir passé trois mois en Éthiopie, ils ont rejoint le Maroc pour un camp d'entraînement au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

"Ce n'est pas facile car on ne peut pas s'entraîner comme on veut à cause des mesures sanitaires", explique le coureur de demi-fond, Hamza Driouch, sacré aux championnats du monde juniors d'athlétisme de Barcelone en 2012. "On essaye pourtant de garder nos objectifs en tête et de se préparer au mieux pour les Jeux olympiques de Tokyo, cet été."

Objectif Tokyo

Hamza Driouch, marocain d'origine, souhaite s'aligner sur 1500 m au Japon. Son compère Yaser Bagharab, né pour sa part au Yémen, espère faire des étincelles sur le 3000 m steeple.

"L'atmosphère est plutôt bonne au Maroc où l'on est préservé du confinement. On est venu chercher ici notre qualification pour les Jeux olympiques", assure Yaser Bagharab, médaillé d'argent aux championnats d'Asie de 2017 et aux Jeux asiatiques de 2018.

Les deux athlètes suivent un programme spécifique sous la supervision de leur entraîneur adjoint Hassan El Boukili. Ils espèrent que l'air marocain leur donnera des ailes pour gagner les deux secondes qui leur manquent actuellement pour réaliser les minimas pour Tokyo.