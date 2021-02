La Guinée lance sa campagne de vaccination contre le virus Ebola

La Guinée peut enfin lancer sa campagne de vaccination contre le virus Ebola alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest se bat pour enrayer la résurgence du virus mortel.

Retardé dans un premier temps par une tempête de poussière du Sahara, le vol transportant plus de 11 000 doses de vaccins Merck a atterri à Conakry ce lundi. "La suite c'est que les vaccins vont être déployés sur le terrain, sur le théâtre de la riposte des opérations, à Nzérékoré demain, et dans tous les sites où on aura besoin d'eux pour protéger les contacts des malades et encercler ainsi la propagation de cette épidémie qui préoccupe non seulement la Guinée, mais aussi les pays voisins", a déclaré Georges Ki-Zerbo, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Guinée

L’épidémie d’Ebola déclarée le week-end dernier est la première dans la région depuis celle de 2013-2016, qui avait fait plus de 11 300 morts en Guinée, au Liberia et au Sierra Leone. "Ce vaccin a déjà été utilisé dans plusieurs autres épidémies en particulier en RDC, où lors des dernières années plus de 300 000 doses de ce vaccin ont servi à circonscrire au moins trois épidémies d'Ebola dans le centre de la RDC, mais aussi dans le Nord Kivu et en Ituri", a ajouté Georges Ki-Zerbo.

Un approvisionnement de plus de 11 000 vaccins #Ebola envoyés par @WHO est arrivé à l'aéroport de #Conakry. La cargaison a été transportée du Sénégal par avion après que le mauvais temps a provoqué une escale à Dakar.

Une partie des doses ira directement vers la région forestière du sud-est de la Guinée, où cinq personnes sont décédées des suites du virus qui provoque une forte fièvre et, dans les pires cas, des hémorragies irréversibles. Il se transmet par contact étroit avec les fluides corporels, et les personnes qui vivent avec les patients ou qui s'en occupent sont les plus exposées.

La maladie a également réapparu en République Démocratique du Congo (RDC), qui devrait recevoir 8 700 vaccins des Etats Unis cette semaine.