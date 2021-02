Afrique du Sud : lancement de la vaccination contre la Covid-19

La campagne de vaccination contre la Covid-19 est lancée en Afrique du Sud. Les premières doses du lot de 80 000 vaccins du laboratoire américain Johnson&Johnson sont arrivées mardi soir à l'aéroport international de Johannesburg.

Les premiers vaccins ont été administrés dans la foulée à des soignants de l'hôpital de Khayelitsha, important township de la ville du Cap.

Le président Cyril Ramaphosa a également été vacciné dans la foulée.

Si le vaccin Johnson & Johnson a finalement été privilégié en raison de sa plus grande efficacité contre le variant sud-africain, le gouvernement a assuré que les doses non utilisées du vaccin AstraZeneca seraient mises à disposition de l'Union Africaine.

Les doses AstraZeneca à disposition de l'Union

"Elles seront offertes à la plateforme de l'Union africaine", a indiqué le ministre de la santé, Zweli Mkhize."L'Union les distribuera aux pays qui sont intéressés et qui ne sont pas touchés par cette variante. Par conséquent, il n'y aura pas de dépenses inutiles et stériles."

Pour assurer sa campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19, l'Afrique du Sud a commandé 9 millions de doses du vaccin Johnson&Johnson. Le pays est le plus touché du continent avec près de 1,5 millions de cas et plus de 48 000 décès.