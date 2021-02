Gabon : des singes délivrés de la vie en captivité

Des animaux récupérés par Save Gabon's Primates, ONG qui œuvre dans la protection de cette espèce.

Ils sont entretenus par des agents commis à cette tâche avant un retour dans leur milieu naturel. Parmi les hommes au service de ces animaux, figure, Dimitri Mboulou.

"Je suis papa et maman. Je m'occupe d'eux comme on s'occupe des bébés à la maison. Je leur prépare du lait à donner, je leur apprends à manger, je leur apprends à boire, je leur apprends à marcher. C'est mon rôle est.", souligne-t-il.

Des recherches sont menées sur des pathologies éventuelles dont ces animaux seraient porteurs. Le séjour dans ce centre n’est qu’une première étape. Les animaux sont ensuite dirigés vers des sanctuaires.

"Le but ici ce n'est pas de les garder ici. C'est un centre de recherche. Ils sont ici, ils viennent ici pour 3-4 mois, en gros 45 jours pour une quarantaine. Au fait, ce sont des singes qui sont détenus par certaines personnes, et ce sont les porteurs des virus, des maladies. Et ils passent une période de quarantaine, et après la quarantaine, on les fait partir dans des sanctuaires.", explique Cantona Laurant du Centre de recherche interdisciplinaire de Franceville.

Au Gabon, le mandrill est une espèce protégée, depuis 2003, la loi interdit la détention, la vente, la consommation et la chasse des primates. Mais la disposition n’est toujours pas respectée. La loi prévoit des peines d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 15 500 euros.

Les peines sont très rarement appliquées, mais la menace suffit généralement à convaincre. Au dernier moment, le propriétaire des mandrills a ainsi changé d'avis.