Les camerounais attendent les demi-finales du CHAN

La joie des supporteurs camerounais alors que leur pays vient de s'imposer en 1/4 de finale du championnat d’Afrique des nations contre la république démocratique du Congo sur le score de deux buts à 1. Menés dès la 21e minute de jeu, les Camerounais ont pu revenir au score avant de s'imposer finalement .

« Les gars ont tout donné, ils se sont battus afin de revenir au score car remonter 2 buts ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile de revenir au score mais je suis vraiment satisfait de cette victoire ».

Déception en revanche du cote des léopards qui n’étaient pas dans les meilleures conditions pour entamer ce match mais le coach Florent Ibengue veut positiver

« Si on avait la possibilité de jouer comme ça tout un match, on aurait la possibilité de faire mieux, évidemment avec une percussion un peu plus grande de nos attaquants qui nous ont beaucoup manqués car parce qu’étant encore en quarantaine. Donc c’est ce côté-là qui nous a un peu diminués aussi dans cette compétition. Mais malgré tout le groupe est de qualité, je ne désespère pas et je pense qu’il y en a qui pourront bien évoluer dans la sélection A du pays ».

Avant la rencontre, On a frôlé l’incident diplomatique. La RDC a accusé le Cameroun de complot pour l'éliminer du CHAN suite à l'annonce de 13 cas de Covid 19 dans le camp congolais. Une contre expertise viendra plus tard confirmer 3 cas seulement.

Dans l'autre quart du jour, Le Mali s'est imposé contre le Congo 5 tirs au buts à 4. Les deux formations s'étant neutralisées sur le score de parité o but partout.

Les demi-finales se joueront se joueront le 3 février prochain et les adversaires seront connus après les matchs de ce soir, Maroc - Zambie et Guinée - Rwanda .