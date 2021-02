Coupe du Monde des clubs : Al Ahly entre en lice

C’est jeudi qu'Al-Ahly fera ses débuts en Coupe du monde des clubs de la FIFA contre Al-Duhail du Qatar. Le représentant africain pourra compter sur sa nouvelle recrue, l’international marocain Badr Banoun, même si plusieurs cadres ont quitté le club, tels que le Sénégalais Aliou Badji, parti en Turquie, ou encore de son capitaine Ahmed Fathi.

L’entraîneur des champions du Qatar a conscience de l’immense potentiel du club égyptien. "Les joueurs se préparent avec une excitation évidente à jouer dans cette compétition. Le premier match contre l'équipe égyptienne sera très difficile, mais il nous permettra de savoir si nous pouvons leur causer des problèmes avec la qualité de l'équipe et les résultats de ce groupe au cours des quatre ou cinq dernières années", déclare Sabri Lamouchi, le coach d'Al-Duhail.

Al-Alhy, c’est un palmarès qui fait rêver. L’équipe a déjà remporté neuf trophées à l’échelle du continent. Alors qu’ils s’apprêtent à jouer contre _"l'équipe du siècle", _les protégés de Sabri Lamouchi choisissent la carte de la prudence.

"Je connais les équipes égyptiennes. Elles ont des joueurs de grande qualité et je sais qu'elles seront un adversaire difficile avec leur style combatif et que ce sera un match de haut niveau. Mais nous avons de bonnes qualités et nous sommes nous-mêmes en bonne forme. Nous avons aussi des joueurs de qualité et nous travaillons bien. Donc je pense que nous avons la capacité de leur causer des problèmes. Nous respectons beaucoup cette équipe de très grande qualité", souligne le défenseur Medhi Benatia.

Al Duhail pourra compter sur sa légion africaine composée entre autres du Kenyan Michael Olunga, meilleur buteur et meilleur joueur de la Japan League en décembre, et de l’international marocain Medhi Benatia, passé par le Bayern Munich et la Juventus de Turin. Alors que Khalifa Ndiaye, veillera au grain dans les buts de l’équipe égyptienne entraînée par le Sud-Africain Pitso Mosimane.