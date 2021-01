Le Rwanda félicité pour sa gestion de la pandémie de Covid-19

Avec seulement 183 décès, le Rwanda a été classé 1er du continent et 6ème du monde pour sa gestion de la Covid-19 par l'institut Lowy.

C'est une distiction bienvenue pour le pays des mille collines. Ce jeudi, le Rwanda a été classé premier pays d'Afrique et sixième du monde pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et sa communication publique sur la progression du virus.

Le groupe de réflexion australien basé à Syndey l'Institut Lowy a classé un total de 98 pays dans le monde, évaluant leurs performances dans la gestion de la pandémie de Covid-19 dans les 36 semaines qui ont suivi le centième cas de coronavirus détecté sur leur territoire national.

Le Rwanda a augmenté sa capacité de dépistage, avec plus de 4 000 tests quotidiens. Mercredi soir, le pays d'Afrique centrale avait effectué 853 238 tests. Les autorités ont pu déceler 14 529 cas de Covid-19. Seules 183 personnes sont décédées dans le pays, soit 1,3 % des personnes infectées.

Le rapport a montré que les populations plus petites, les sociétés cohésives et des institutions capables ont été des facteurs importants dans la réussite de la lutte contre la pandémie. Afin d'établir son classement, le groupe de réflexion a pris en compte un certain nombre d'indicateurs clés, dont les cas confirmés, les décès, les cas et les décès par million de personnes ainsi que la proportion de tests par milliers de personnes.

D'autres pays africains se sont illustré dans leur gestion, tel que le Togo, qui occuper la 15ème place mondiale, suivi de la Tunisie à la 21e place, du Mozambique à la 26e, du Malawi à la 27e, de la Zambie à la 29e et de l'Ouganda à la 30e. La Tanzanie et le Burundi, ainsi que la Chine, figurent parmi les pays non classés en raison du manque de données publiques sur les tests.