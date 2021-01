Nigeria : Muhammadu Buhari remplace ses principaux généraux

Le président nigérian a annoncé avoir accepté la démission des principaux chefs de l'armée dans un communiqué.

C'est un remaniement aux sommets de l'appareil militaire nigérian qui intervient après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire. Mardi le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé le remplacement des quatre généraux à la tête des différentes branches de l'armée. Dans un tweet, le président a"accepté la démission immédiate" des chefs de l'Armée de terre, de l'air, de la marine, et du chef d'état-major, et a aussitôt nommé leurs remplaçants.

Dans un communiqué de la présidence, Muhammadu Buhari a d'ailleurs salué leurs "formidables victoires dans leurs efforts pour apporter la paix dans notre cher pays", après avoir toutefois essuyé de nombreuses critiques face à la situation sécuritaire du pays. Car depuis plusieurs mois, le géant de l'Afrique de l'Ouest doit faire face à une grave détérioration de la situation sécuritaire. Les attaques des groupes djihadistes Boko Haram et Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap)se sont multipliées dans les états de Yobe et de Borno, au Nord du Nigéria. En décembre, plusieurs centaines d'enfants avaient été enlevé par des combattants du "gang de Shekau". Plus tôt dans le mois, les groupes djihadistes ont même réussi à chasser les militaires de leur base de Marte.

Malgré les nombreuses critiques de la réponse des forces armées nigériane, le remerciement des généraux est une surprise. Face à la pression, Muhammadu Buhari avait à plusieurs reprises défendu les généraux et leurs stratégies militaires.