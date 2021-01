RDC : des civils tués à Béni

Un jeudi noir dans la région de Béni, dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Au moins 25 civils ont été tués selon plusieurs sources, dans une nouvelle attaque des rebelles ougandais des ADF dans la localité de Tingwe. La société civile d’Eringeti, craint pour la sécurité de la population de cette localité qui a fui vers Mayi-Tatu, elle demande a l’armée de renforcer la sécurité dans la région.

Par ailleurs, les Forces armées de la RDC ont mené une offensive tuant seize rebelles des ADF, le vendredi 1er janvier 2021, dans la localité de Loselose dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. L'armée dit avoir délogé les rebelles de l’ADF de ce village, après de violents affrontements armés en cours depuis le début de la semaine.

Deux militaires congolais sont morts et 7 autres ont été blessés. La prise de Loselose par les ADF avait poussé la population de cette contrée à se déplacer en masse vers la partie sud du territoire de Béni.

La terreur

Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais installés dans l'Est de la RDC depuis 1995. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafics dans la forêt dense autour de Béni, où ils se sont installés. Il s'agit du groupe armé le plus meurtrier parmi les dizaines qui sont encore en activité dans les deux provinces du Kivu.

Depuis avril 2019, plusieurs de leurs attaques ont été revendiquées par l'État islamique - Afrique centrale. Les ADF de leur côté n'ont jamais revendiqué aucune action.

Dans un rapport adressé le 23 décembre au Conseil de sécurité des Nations unies, un groupe d'experts missionnés par cette instance indique que les opérations des Forces armées de la RDC (FARDC) ont conduit à la dispersion des ADF en plusieurs groupes mobiles et à l’extension de leur zone d’opérations.