Côte d'ivoire, quand les fans payent le prix

Abidjan, en cette fin d’année 2020, vit au rythme des concerts. Partout, dans la capitale économique ivoirienne, on peut apercevoir des panneaux publicitaires annonçant ces spectacles musicaux.

De nombreuses stars de la musique africaine et internationale ont donné des spectacles de haut niveau à leurs fans. Ces derniers, lassés par les moments de confinement, n’ont pas voulu bouder leur plaisir. Les fans de la star congolaise Fally Ipupa sont sortis nombreux pour soutenir leur artiste, lors de ses deux concerts à Abidjan.

‘’Ce n’est pas à tout le monde à qui Dieu a permis de voir cette fin d’année vivant. Certains sont morts et si Dieu a permis que nous soyons là aujourd’hui, il faut le fêter et le célébrer.’’

Pour les promoteurs de spectacles, les fins d’années à Abidjan sont des moments propices pour rentabiliser leurs projets. Le prix des tickets varie entre 5 000 et 10 000 FCFA.

Cependant, l’accès à certains concerts n’est pas à la portée de tous. Pour assister au concert de Fally Ipupa au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, il a fallu débourser la somme de 100 000 FCFA, soit environ 150 euros, une fortune pour l’Ivoirien lambda.

‘’100 000 Francs… Bon, je me dis qu’arrivé à un moment de la vie par rapport aux moyens, je crois que si vraiment tout va bien, on peut se le permettre, mais pour une jeunesse comme la nôtre, on ne peut vraiment pas se permettre d’assister à ça.’’

‘’Je peux payer 10 000, donc je suis venu. J’aime beaucoup Fally, j’aime sa musique, j’aime sa prestation sur scène, donc j’ai préféré payer 10 000. Après, il y en a qui peuvent payer 100 000, et ils l’ont payé. Ils y étaient hier, vous avez vu, c’était plein.’’

Ce coût est justifié, nous dit Yannick SOUANGA, l’un des organisateurs du concert de Fally Ipupa à Abidjan.

‘’100 000 aujourd’hui, effectivement il y a toute cette polémique sur les réseaux, mais ce que les gens doivent retenir, c’est qu’il n’y a pas que le concert de 100 000. Il y a le concert de 100 000, celui de 10 000 et 5 000 qui est à la bourse de tout le monde. Maintenant, il faut dire aussi qu’il faut que nous donnions de la valeur à nos artistes.’’

Pour le reste, Abidjan, confirme de plus en plus son positionnement de capitale du showbiz d’Afrique francophone.

Débourser la somme de 100 000 FCFA pour assister à un concert peut paraître exagéré, mais les promoteurs de spectacles ici à Abidjan se sont bien frottés les mains en cette fin d’année 2020. Ceux-ci et les férus de musique craignent une résurgence de la COVID-19, ce qui serait bien sûr synonyme d’arrêt complet des activités événementielles.

Yannick DJANHOUN, correspondant Africanews.