Darfour : inquiétudes devant le départ le la Minuad

Après 13 ans d'existence, la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour arrive à sa fin. La Minuad "va officiellement mettre fin à ses opérations jeudi quand le gouvernement soudanais reprendra la responsabilité de la protection des civils dans la région", a indiqué l'ONU dans un communiqué. Dès le 1er janvier, les 8 000 militaires, policiers et civils vont progressivement quitter le pays.

"Il y a un calendrier. Il y a un départ prévu pour les différentes troupes. Les civils n'auront pas beaucoup de travail à faire" affirme le chef de la Minuad au Darfour.

Mais dans le camp de déplacés de Kalma, le retrait de la Minuad suscite des inquiétudes, alors que la région connaît une recrudescence des affrontements tribaux, qui ont encore fait 15 morts et des dizaines de blessés la semaine dernière.

"Nous avons besoin de sécurité pour garantir nos moyens de subsistance, et la communauté internationale devrait la fournir. Nous voulons aussi qu'Omar el-Béchir et les 52 autres qui ont commis des crimes de génocide et de nettoyage ethnique soient jugés par la Cour Pénale Internationale, que les Janjawids soient désarmés, que des compensations soient accordées, que les colons soient expulsés de nos villages et que l'on reconstruise ce que la guerre a détruit", s'exclame Othman Abdelrahman, un habitant du camp de Kalma.

Avec la fin de la mission, les habitants de la région craignent d'être une nouvelle fois abandonnés à leur sort.