Namibie : Les guépards menacés par les éleveurs de bétail

Les savanes de Namibie sont parmi les derniers bastions des populations de guépards sur la planète. Mais sur certaines terres agricoles utilisées à des fins commerciales, les conflits entre éleveurs de bétail et grands félins menacent la survie de l’espèce.

Grâce à une étude sur le fonctionnement de la société du guépard, des chercheurs parviennent à réduire le nombre d’attaques d'animaux d’élevage.

"Afin de trouver des solutions de conservation basées sur des preuves, nous avons commencé des recherches sur les guépards en Namibie. Le principe est de capturer les guépards et de les équiper de colliers GPS haute résolution, ce qui nous donne un aperçu de leurs déplacements et de leur alimentation", déclare Joerg Melzheimer, écologiste à l'Institut de Leibniz pour la recherche sur les zoos et la faune sauvage_. __"L'aspect clé de la réussite du projet a été la relation de confiance et la coopération entre les chercheurs et les agriculteurs. Ce simple ajustement a permis de réduire les pertes de bétail de plus de 80 %, et a résolu le conflit pour les agriculteurs et pour les guépards dans de nombreux cas"_.

Grâce à des entretiens avec des éleveurs, les chercheurs ont appris que certains arbres marqués par les guépards dans son étude ont également été utilisés par des guépards il y a 80 ans.

Pour le Dr. Bettina Wachter, chercheuse principale à l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et la faune sauvage, "c'est environ 10% des zones qui sont très dangereuses en raison de la concentration de guépards. Quelque 30 agriculteurs sont plus ou moins touchés. Il y a des fermes qui couvrent près de la moitié de leur surface avec un tel territoire de guépards et des fermes qui n'en ont qu'une partie, peut-être 10%".

En utilisant les données de suivi GPS qui enregistrent les emplacements toutes les 15 minutes, les chercheurs ont calculé que l'activité des guépards autour de ces centres est environ 20 fois plus élevée qu'ailleurs. Ce résultat a été obtenu principalement en permettant aux éleveurs d'éviter les zones dans lesquelles les guépards se rassemblent.

Contrairement à la plupart des félins africains, les guépards chassent de jour, en couvrant de vastes distances.